İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İHA

Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.

Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası kutlamalar hem yurt içinden hem de yurt dışında devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden biri de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu.

Erdoğan'ı tebrik etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.