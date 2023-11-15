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İsrail-Filistin savaşında 2'nci ay! Saldırıların gölgesinde Gazze'de günlük yaşam

İsrail-Filistin savaşında 2'nci ay! Saldırıların gölgesinde Gazze'de günlük yaşam 7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden İsrail ve Filistin arasındaki savaştan en fazla çocuklar etkilendi. İşte saldırılardan kaçarak BM'nin kurduğu çadır kampına sığınan çocuklar...