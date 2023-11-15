Dünya, 1 ayı aşkın süredir İsrail-Filistin savaşını takip ediyor.
İsrail ordusu, sert müdahalelerini acımasızca sürdürüyor.
Gece-gündüz demeden devam eden saldırılarda, sivillerin olduğu bölgeler hedef oluyor.
Bölgede zorlu yaşam mücadelesi
Hastaneler, camiler ve kiliseler bombardımana uğruyor. Böylelikle Gazze halkı için güvenli bir alan kalmadı.
Füze ve bomba saldırıları altında şans eseri hayatta kalanlar zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.
Savaşın çocukları...
İsrail'in saldırılarından kaçmayı başaran yüzlerce Gazzeli aile, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın Han Yunus kentinde kurduğu çadır kampında konaklıyor.
Aileler, burada da kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
İşte bomba sesleri altında bölgedeki çocukların yaşamları...Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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