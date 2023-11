Haberler



İsrail-Filistin savaşında 30'uncu gün! Can kaybı 10 bine yaklaştı İsrail ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor. Tüm şiddetiyle devam eden savaşta bugün can kaybı 9 bin 770’e yükseldi.