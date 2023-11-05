İsrail-Filistin savaşında 30'uncu gün! Can kaybı 10 bine yaklaştı İsrail ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor. Tüm şiddetiyle devam eden savaşta bugün can kaybı 9 bin 770’e yükseldi.

AA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik ağır saldırıları sürüyor.

Havadan, karadan ve denizden saldıran İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Bu süreçte, kadın ve çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Sağlık imkanları yetersiz

İsrail'in hastane, cami ve kiliseleri vurmasıyla tam bir insanlık dramının yaşandığı bölgede, hayatta kalan vatandaşlar da zorlu bir hayat mücadelesi veriyor.

Akaryakıt- elektrik ve su kesintisinin yaşandığı Gazze'de sağlık sistemi de adeta çökmüş durumda.

Öyle ki yaralılar, hastane koridorlarında yetersiz imkanlarla tedavi ediliyor.

"Son 24 saatte 270 arttı"

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Gazze'deki Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref el-Kudra'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770’e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın."

Yüzde 70'i çocuk

Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğunu hatırlatarak, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan bin 270'si çocuk, 2 bin 660 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.

"Hastaneler hizmet veremeyecek"

Sözcü Kudra, İsrail'in Gazze'de "30 gündür soykırım ve etnik temizlik" yaptığını belirterek, "Gazze'deki hastaneler sadece saatler sonra hizmet veremeyecek durumda kalacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yakıt dahil yardımların güvenli geçişinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kudra, yardımların güvenli geçişi konusunda İsrail'in "yalan söylediğini" ifade etti.

Kudra, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin "üç gündür Mısır'daki hastanelere nakledilemediğine" dikkati çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)