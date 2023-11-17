İsrail-Filistin savaşında 42'nci gün! İsrailliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin aileleri, Netanyahu'dan ümidi kesti.. İsrailli aileler, kaçırılan yakınlarının kurtarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

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İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınını bahane ederek Gazze'ye karşı saldırı başlatmasından bu yana 42'nci güne girildi.

11 binden fazla Filistinli kayatını kaybederken, 30 binden fazlası da yaralandı.

İsrail saldırıları nedeniyle artık Gazze'de hiçbir yer güvenli değil.

İsrail ordusu, rehineleri kurtarma amacıyla karadan girdiği bölgede pek ilerleme kaydedemedi.

Bir yandan da Hamas'ın rehineler için pazarlıkları devam ederken, İsrail'de Netanyahu'ya olan güven de azalıyor..

Sivilleri katleden Netanyahu hükümeti, Hamas'ın rehinelerle ilgili yaptığı hiçbir pazarlığa yanaşmıyor. Bu durum rehinelerin aileleri tarafından tepki topladı.

Hal böyle olunca İsrailli aileler de çözüm aramaya başladı.

İsrailliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

İsrailli rehine aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazdı. Mektuba CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ulaştı.

İsrailliler, mektupta Türkiye'den övgülerle bahsedilirken, kaçırılan aile bireylerinin sağlıklarından endişe duyduklarının da altını çizdi.

"Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri"

"Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz" ifadeleri vurgulanan mektupta şu ifadelere yer verildi:

Ekselansları,



7 Ekim’de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık.



Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz.

"Korkunç bir acı altındayız, sizden insani bir istekte bulunuyoruz"