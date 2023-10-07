İsrail-Gazze hattında gerilim! Türkiye başta olmak üzere dünyadan olaylara ilişkin açıklamalar... Hamas’ın İsrail’e karşı başlattığı operasyon tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Gerilim giderek tırmanmaya devam ederken dünya liderleri ve kurumlarından ilk yorumlar geldi. ABD ve AB ülkeleri Hamas’ı kınarken, Türkiye taraflara itidal çağrısında bulundu.

ensonhaber.com

Dünya, Filistinli direniş örgütü Hamas'ın hamlesini konuşuyor.

Yıllardın abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e ‘Aksa Tufanı’ isimli bir operasyon başlatıldı.

Kapsamlı operasyonda Gazze, bir dizi roket fırlattı.

Kısa sürede savaş alanına dönen bölgede, siren ve çatışma sesleri yükselmeye başladı.

Karşılıklı operasyon başlatıldı

Ardından can kayıpları ve ağır yaralanmalarının yaşanmasıyla İsrail de 'Demir Kılıç' operasyonu başlattıklarını açıkladı.

Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı şekilde yerde yatan erkeklerin fotoğrafları da paylaşıldı.

FOTO GALERİ İsrail-Gazze hattında savaşın izleri Haberin Detayları

Dünyadan gelen ilk yorumlar

Esirlerin de alındığı gerilimden görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tüm dünyanın gelişmeleri takip ettiği olaya ilişkin farklı tepkiler geldi.

İşte o tepkiler...

Türkiye - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. olağanüstü kongresinde yaptığı konuşmada yaşanan gerilime de değindi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İlk kıble Mescidi Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz."

ABD

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, ABD'nin Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını "kesin bir dille kınadığını" ve İsrail hükümeti ve halkının yanında olduğunu söyledi.

Sözcü, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile görüştüğünü ve yakın temas halinde kalacağını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı

"Sonuncusu Mescid-i Aksa'ya defalarca düzenlenen baskınlar olmak üzere, süregelen ihlaller nedeniyle tırmanan gerilimden yalnızca İsrail'i sorumlu tutuyoruz."

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin düşürülmesi için uluslararası yetkililerle yoğun temaslarda bulunduğu bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, bölgedeki son gelişmelerin ardından bazı mevkidaşları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Mısırlı Bakan, görüşmelerinde Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin durdurulması ve tarafların itidalli olmasının önemini vurguladı.

Açıklamada ayrıca Mısır'ın söz konusu krizi kontrol altına almak için her düzeyde yoğun temasta bulunduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "İsrail ve Filistinliler arasındaki şiddetin derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Bakanlık, "Bir dizi Filistinli grup ile İsrail işgal güçleri arasında yaşanan ve birçok cephede yüksek düzeyde şiddete yol açan benzeri görülmemiş gelişmeleri takip ediyoruz". ifadelerini kullandı.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise "İsrail'deki terör saldırıları haberiyle derinden sarsıldım. Düşüncelerimiz ve dualarımız masum kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Bu zor zamanda İsrail'le dayanışma içindeyiz." yorumunu paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Von der Leyen, "Hamas teröristleri tarafından İsrail'e karşı gerçekleştirilen saldırıyı kesin bir dille kınıyorum. Bu, en aşağılık haliyle terörizmdir. İsrail'in bu tür iğrenç saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "İsrail'e yönelik mevcut terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Kurbanlar, aileleri ve sevdikleriyle tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum." açıklamasını yaptı.

Alman Şansölyesi Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Gazze'den yapılan roket atışları ve tırmanan şiddet karşısında derin bir şok yaşıyoruz. Almanya Hamas'ın bu saldırılarını kınamakta ve İsrail'in yanında durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Bu sabah Hamas teröristleri tarafından İsrail vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen saldırılar karşısında şok oldum. İsrail'in kendisini savunmaya mutlak hakkı vardır. İsrailli yetkililerle temas halindeyiz ve İsrail'de bulunan İngiliz vatandaşları seyahat tavsiyelerine uymalıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı

"Her iki tarafı da ateşkese çağırıyoruz. İsrailli ve Filistinli yetkililerle temastayız."

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı

"İsrail’e ve sivil halka yönelik terör saldırılarını kınıyoruz. İsrail’in kendini ve halkını savunma hakkını destekliyoruz."