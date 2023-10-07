İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecekler" açıklamasını yaptı.

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ensonhaber.com

Hamas güçleri İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını duyurdu...

Gece saatlerinden beri hareketli dakikaların yaşandığı Tel Aviv'e ise Hamas güçleri tarafından 5 bin kadar roket ve havan topu atıldı.

Hamas güçlerinin şehre sızmasının ardından açıklama yapan İsrail ordusu, "Hamas roket atarak ve İsrail bölgelerine sızarak çifte operasyona başladı" açıklamasında bulundu.

Savaş durumuna geçen İsrail, halkına korunaklı bölgelerde saklanmaları yönünde de uyarılarda bulundu.

İlk açıklama geldi

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde sessizliğini bozan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilk açıklamasını yayınladı.

Netanyahu: Savaştayız

İsrail Başbakanı Netahyahu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek." dedi.

"Kendimizi korumak için her şeyi yapacağız"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail zor bir zamandan geçiyor. Kendimizi korumak için her şeyi yapacağız" dedi.