İsrail, Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadırları yaktı

AA

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Yapılan ateşkesi ihlal eden İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masumu öldürdü.

Özellikle kadın ve çocukların can verdiği saldırılar, bölgedeki gazeteciler tarafından dünyaya duyurulmaya çalışılıyor.

Ancak İsrail, masumları öldürdüğünü dünyanın duymasını istemiyor ve gazetecileri de öldürüyor.

GAZETECİLERİN ÇADIRINA SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi.

Han Yunus kentine düzenlenen saldırı sonucu Hilmi el-Fakavi isimli gazeteci hayatını kaybetti, çok sayıda gazeteci ise yaralandı.

YARALI GAZETECİLER HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Saldırıda yaralanan gazeteciler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

Saldırının hedefi olan çadırdaki hasar kaydedildi.

SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ

Ateşkesi bozarak saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda 1 gazeteci, 6 kadın ve 4 çocuğun da olduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.