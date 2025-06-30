İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki zulmüne son vermeyen İsrail, yeniden sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güney ve doğu kesimlerine, özellikle Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik hava saldırılarını ve topçu atışlarını yoğunlaştırdı.

4 OKUL HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Gazze kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 4 okulu hedef aldı.

Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir kaynak, İsrail ordusunun drone'larla Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 5 Filistinlinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Aynı kaynak, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Filistinlileri hedef alması sonucu yaşamını yitiren 4 Filistinlinin cenazesi ve çok sayıda yaralının da hastaneye ulaştırıldığını aktardı.

YARDIM NOKTASINA GİDENLERE ATEŞ AÇILIYOR

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi ile 23 yaralının hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Mevasi bölgesini hedef aldı. Söz konusu saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştıran ve insani yardım girişini kısıtlayan İsrail, sık sık kendi güdümündeki yardım noktalarına yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri hedef alıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti, 133 bin 419 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 89 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 13 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.