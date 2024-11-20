İsrail Gazze’nin kuzeyinde sivillerin yaşadığı binayı vurdu

AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

ÇOK SAYIDA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, saldırıda aralarında El-Kahlout ailesinin üyeleri ve yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

Bazı yaralıların Kamal Adwan Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, enkaz altında kalan çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmalarının devam eden hava saldırıları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi. İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.