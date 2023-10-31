İsrail, Hamas'ın elindeki esir sayısını 240 olarak güncelledi İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, Hamas'ın elinde bulunan esir sayısının 240'a yükseldiğini söyledi. Ölen İsrail askerlerinin sayısının ise 315'e yükseldiği belirtildi.

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Hamas ve İsrail arasında süren şiddetli çatışmalar devam ediyor...

Bu çatışmalarda Gazze'yi abluka altına alan ve masumları öldüren İsrail ise ilerleyişini sürdürüyor.

Yüzde 70'den fazla kadın ve çocuğu öldüren İsrail, 8 binden fazla sivilin can vermesine neden oldu.

Gece boyu süren saldırılarla Gazze'yi vuran İsrail Ordusu'ndan esirlere dair de bir açıklama geldi.

İsrail Ordusu, yaptığı açıklama ile Hamas'ın elinde bulunan esir sayısının 240'a ulaştığını söyledi.

Ölen askerlerinin sayısı da açıklandı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Şu ana kadar 315 asker ve subayın ailelerine ölümleriyle ilgili bilgi verildiğini aktaran Ordu Sözcüsü, "Gazze Şeridi'ndeki rehine sayısının 238 olduğunu" kaydetti.

"Yakıt girmeyecek"

Gazze'deki "kara saldırılarının" devam edeceğini söyleyen Hagari, "Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek, bu siyasi düzeyde bir karardır ve bunu uyguluyoruz." dedi.