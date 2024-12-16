İsrail heyetinin Gazze’de ateşkes görüşmeleri için Katar’a gittiği iddia edildi

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 437 gündür devam ederken, İsrail basının adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberlerde ilginç bir iddiada bulundu.

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkililerinin de yer aldığı bir heyetin Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya gittiği iddia edildi.

ARABULUCULARLA BİR ARAYA GELECEKLER İDDİASI

Haberlerde heyette İsrail ordusundan da temsilcilerin yer aldığı aktarılarak, heyetin arabulucularla bir araya geleceği ifade edildi.

Adı açıklanmayan yetkili, ziyaretin ateşkes görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedildiği anlamına geldiğini aktardı. İsrail, söz konusu ziyaretle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.