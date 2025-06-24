İsrail: İran ateşkesi bozmazsa biz de bozmayız

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a hava saldırısıyla başlayan kriz, karşılıklı misillemelerle küresel bir krize dönüşmek üzereydi.

ABD ordusunun İran'daki 3 nükleer tesisi vurması sonrası İran'ın ABD üslerine saldırması, gerilimi daha da tırmandırdı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarla özetle savaşın bittiğini belirterek, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Kritik geçen günün ardından, İran'ın ardından İsrail tarafı da ateşkese uyacağını belirtti.

"İRAN ATEŞKESE SAYGI DUYARSA, BİZ DE DUYARIZ"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Az önce ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştüm. Başkan Donald Trump’ın İran nükleer tehdidine karşı İsrail ile birlikte cesurca hareket etme kararından dolayı kendisine teşekkür ettim. Bakan, İsrail ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tarihi başarılarını takdir etti. İsrail’in ateşkes anlaşmasına diğer taraf da uyduğu sürece saygı göstereceğini vurguladım. ABD-İsrail güvenlik iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldık.

PEZEŞKİYAN: "MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı İbrahim ile yaptığı görüşmede “Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ateşkesi ihlal etmeyecektir. Müzakere masasında, İran halkının meşru haklarını savunmaya ve bu hakların takipçisi olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı İbrahim ise konuşmasında, İsrail’in nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine yönelik tutumunu eleştirdi ve “İsrail, tüm nükleer yeteneklere sahipken diğer ülkeleri meşru haklarından mahrum bırakmak istemesi kabul edilemez” dedi.

Pezeşkiyan, Umman Sultanı Bin Tarık ile gerçekleştirdiği görüşmede “Birlikte iş birliği yaparak, savaş ve çatışmadan uzak, ilerleme, huzur ve barış dolu bir bölge inşa edebiliriz” diyerek, İsrail’in askeri saldırısına ABD’nin doğrudan müdahil olmasının İran’ı karşılık vermeye zorladığını belirtti.