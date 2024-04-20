İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda soykırım yapıyor İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına devam ederken, Filistinli bir yetkili, "Kelimenin tam anlamıyla Nur Şems Mülteci Kampı'nda durum bir felaket" diyerek İsrail'in bölgede soykırım yaptığını belirtti.

AA

İsrail ordusu 196 gündür Gazze'de katliama devam ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Konsey'in Başkanı Şaban, geçen perşembe gününden bu yana İsrail ordusunun kampı giriş çıkışlara kapatarak abluka altında tuttuğunu bildirdi.

İsrail, alt yapıyı kullanılmaz hale getirdi

"Kelimenin tam anlamıyla Nur Şems Mülteci Kampı'nda durum bir felaket." diyen Şaban, İsrail ordusunun bölgedeki alt yapıyı iş makineleriyle kazarak kullanılmaz hale getirdiğini ve Filistinlilere ait evleri yıktığını dile getirdi.

İsrail'in kampta "soykırım" yaptığını belirten Şaban, İsrail ordusunun Energa Füzesi kullanarak evleri yıktığını ve bu saldırılar sebebiyle resmi açıklamaya göre iki kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

"Mülteci kampında onlarca kişi gözaltına alındı"

Nur Şems Mülteci Kampı'nın kuşatma altında olduğuna işaret eden Şaban, şunları söyledi:

"İsrail ordusu, ambulansların girişine engel olurken, tedavi için yaralıların aktarılmasına izin vermiyor. Ayrıca, Nur Şems'ten onlarca kişiyi de gözaltına aldı. Kamp sakinlerinin tümü rehine durumunda, yiyecek yok, elektrik kesik, askeri operasyonlar ve devam eden abluka sebebiyle dünyayla ilişkileri kesildi."

Uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu

Şaban, Nur Şems Mülteci Kampı'nın gördüğü yıkım, ölüm ve saldırılar sebebiyle içinde yaşanması mümkün olmayan bir bölge haline dönüştürüldüğünü belirterek, sağlık ekiplerinin girişine izin verilmesi ve yaralıların çıkarılması için uluslararası toplumdan acil müdahale etmelerini istedi.

Mülteci kampına askeri operasyon

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'nda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)