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İsrail ordusu 14. cuma namazını da engelledi! Gaz bombalı saldırı...

İsrail ordusu 14. cuma namazını da engelledi! Gaz bombalı saldırı... 7 Ekim'den bu yana saldırı altında olan Gazze'de, cuma namazı için toplanan kalabalığa gazlı bomba ile müdahale edildi.