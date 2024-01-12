Filistin-İsrail savaşında 98. güne girildi.
Dünyanın gözü önündeki katliamda sular durulmuyor.
Gazze Şeridi'ndeki insanlık suçu, uluslararası uyarılara rağmen durmak bilmiyor.
Sivilleri hedef alan İsrail ordusu, genç yaşlı demeden saldırılarını sürdürüyor.
14. cuma şaşırtmadı
Özellikle cuma günleri yoğunlaşan saldırılar, 14. hafta da aynı manzaralar ile yürekleri sızlattı.
Şimdiye kadar 23 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği savaşta, İsrail'e karşı mücadele tüm zorluklara karşı sürüyor.
Namaz kılanlara gazlı müdahale
Her cuma olduğu gibi bu hafta da binlerce Filistinli ibadetlerini yerine getirebilmek için Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istedi.
İsrail ordusu ise acımasızca saldırılarına devam etti.
Polis, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya giremeyip Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak zorunda kalan Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahale etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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