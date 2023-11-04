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İsrail ordusu gazetecileri hedef almaya devam ediyor

İsrail ordusu gazetecileri hedef almaya devam ediyor Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de basına yönelik devam eden saldırılarını kınadı ve "Medyayı hedef almak savaş suçudur" ifadeleri yer aldı.