İsrail ordusu gazetecileri hedef almaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor...
Binlerce masumu öldüren İsrail, bölgede görev yapan gazetecilere dahi acımıyor.
Bugüne kadar 38 gazeteciyi öldüren İsrail'in saldırılarına ilişkin, Sınır Tanımayan Gazeteciler'den açıklama geldi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den (RSF) yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Al Jazeera dahil farklı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu kuleyi hedef aldığı belirtildi.
"Medyayı hedef almak savaş suçudur"
Açıklamada, "RSF, İsrail'in (Gazze'de) basına yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyor. Medyayı hedef almak savaş suçudur." ifadelerine yer verildi.
35 gazetecinin evi bombalandı
İsrail, Filistin'de görevi başında hedef aldığı gazetecilere karşı işlediği suçlarda "dokunulmazlık" statüsünde, hesap vermeden saldırı ve baskınlarını sürdürüyor.
İsrail'in son dönemde Gazze'ye yönelik bombardımanının başladığı, 7 Ekim'den bu yana yine çok sayıda gazeteci saldırıların hedefi oldu.
Filistin Gazeteciler Sendikasından 1 Kasım'da yapılan açıklamada, bu dönemde İsrail saldırıları sonucu 25 Filistinli gazeteci ve 13 medya çalışanının hayatını kaybettiği duyuruldu.
Bu sürede en az 35 gazetecinin evi bombardımana maruz kalırken, basın mensuplarının onlarca yakını yaşamını yitirdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den mahkemeye başvuru
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail-Filistin çatışmasında, Filistinli gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuru yaptı.
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