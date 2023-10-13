İsrail ordusu istedi: Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye göçü başladı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. İsrail ordusu bu geçiş için Filistin halkına 24 saat süre verdi.

AA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlattı.

Bu operasyonun duyurulmasının ardından Tel Aviv'e yönelik roket atışında bulunan Hamas güçleri, kritik noktaları da ele geçirdi.

Sessizliğini kabine toplantısının ardından bozan İsrail, savaş durumuna geçtiğini ve operasyonların başladığını açıkladı.

İsrail'in operasyonlarının başlamasının ardından ise Gazze abluka altına alındı ve binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail açıklamasında "güvenlik" için dedi

İsrail, Gazze'yi abluka altına almasının ardından ise 1,1 milyon Filistinli vatandaştan bölgenin güneyine geçmesini istedi.

İsrail ordusu (IDF) yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda gizlendiğini savundu.

Hamas'ın silahlı kanadının İsrail'e savaş açtığı belirtilen açıklamada, "Gazze şehri askeri operasyonların yapıldığı bir bölgedir. IDF, Gazze Şehri'ndeki tüm sivillerin kendi güvenlikleri ve korunmaları için güneydeki evlerinden tahliye edilmesi ve haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyindeki bölgeye taşınması çağrısında bulunuyor. Bu tahliye sizin güvenliğiniz içindir." ifadeleri kullanıldı.

Yeni bir açıklamaya kadar dönüş olmayacağı söylendi

Açıklamada, "Gazze şehrine (Gazze'nin kuzeyine) ancak buna izin veren başka bir duyuru yapıldığında dönebileceksiniz. Gazze şehri sivilleri, kendinizin ve ailelerinizin güvenliği için güneye geçin ve sizi canlı kalkan olarak kullanan Hamas teröristlerinden uzaklaşın." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Filistinlilere sınırdaki çitlerden uzak durmaları uyarısı yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şehri'nde önemli operasyonlara devam edecek ve sivillere zarar vermemek için yoğun çaba gösterecek." denildi.

"Gazzeli vatandaşların gidecek güvenli yeri yok"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir milyon kişinin gidecek güvenli yeri olmadığını duyurdu. UNICEF MENA'nın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlandı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı."

UNİCEF: İnsanı koridora ihtiyaç var

UNICEF, "Çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

BM: İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dujarric, İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtti.

Bu çerçevede İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdiğini aktaran Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu." açıklamasında bulundu.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.

"BM güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor." ifadelerini kullanan Dujarric, böyle bir hamlenin halihazırda çok kötü olan durumu "trajediye" çevireceğini vurguladı.

Hükümete bağlı medya ofisinden açıklama

Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi, kentteki vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesi üzerine, Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı.

"İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı çıkarmayı ve iç cephemizin birliğine zarar vermeyi amaçlayan bazı yalan propaganda haberlerini çeşitli yollarla yayınlamaya ve aktarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu girişimler arasında uluslararası kuruluşlardaki bazı çalışanların kentin güneyine gitmelerinin istenmesi yönünde söylemlerin de olduğu kaydedilerek, "Bu kurumların ekipleri hala yerinde." ifadesi kullanıldı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)