İsrail ordusu sivillerin sığındığı binayı vurdu: 3'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de katliamın 135. gününde saldırılar devam ediyor.
İsrail ordusu hedef gözetmeksizin Gazze halkına havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.
Tüm tepkileri rağmen saldırılarını sürdüren İsrail, genç yaşlı demeden binlece kişiyi hayattan kopardı.
Sivillerin bulunduğu binayı vurdu
Saldırın şiddeti her geçen gün daha da artarken Gazze'de sular durulmuyor.
Son olarak İsrail güçleri bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binayı vurdu.
3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti
Baraka ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.
Yaralanan onlarca sivil Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.
Can kaybı 28 bin 985'e yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985’e, yaralananların sayısının ise 68 bin 883’e yükseldiği duyuruldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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