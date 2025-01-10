İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan 3 dronun engellendiğini açıkladı

İHA

İsrail ordusu, Yemen'den İsrail’e 3 dron saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, fırlatılan ilk dron nedeniyle Mısır sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gvulot bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, dronun İsrail Hava Kuvvetleri tarafından engellendiği bildirildi.

Yemen’den fırlatılan diğer 2 dronun Akdeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtilirken, IDF dronlardan birinin engellendiği anlara ait görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. İsrail basını saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve zarar meydana gelmediğini duyurdu. Saldırıları Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği bildirildi.