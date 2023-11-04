İsrail, Refah Sınır Kapısı'na yaralı taşıtan ambulansı vurdu Filistin Kızılay Derneği, dün Gazze'de İsrail'in iki defa hava saldırısına uğrayan 5 ambulanslık konvoyun Refah Sınır Kapısı'na hasta taşıdığını belirtti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İsrail, Gazze'de hastaneleri vurmaya devam ediyor...

Hem hastaneleri hem de mülteci kampını vuran İsrail, dün ise 5 ambulansın bulunduğu konvoyu hedef aldı.

Yaralıların taşındığıu Şifa Hastanesi'ndeki ambulansı hedef alan İsrail'in saldırısına ilişkin, Filistin Kızılay Derneği'nden açıklama geldi.

PRCS, bugün yaptığı açıklamada abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralananların Refah Sınır Kapısı'na taşınması sırasında ambulans konvoyunun iki defa İsrail tarafından hedef alınmasını kınadığını, bunun savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

Olay hakkında detaylı bilgi veren PRCS açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Konvoy, moloz ve kaya ile tıkanmış yolla karşılaştı"

"Araçlar, Sağlık Bakanlığı koordinatörünün şeridin güney bölgesine yönelme kararı üzerine saat 16.05 sularında Al-Shifa Hastanesi'nden yola çıktı. Konvoy, dördü Sağlık Bakanlığı'na ve biri PRCS'ye ait olmak üzere 5 ambulanstan oluşuyordu.

Konvoy, Gazze vilayetini güney bölgesine (Al-Rasheed Caddesi) bağlayan tek sahil yolu üzerinde Al-Shifa Hastanesi'nden yaklaşık 4 kilometre uzaklığa ulaştığında, o bölgedeki bombardıman nedeniyle büyük miktarda moloz ve kaya ile tıkanmış yolla karşılaştı. Daha sonra ambulanslar hastaneye doğru geri dönmeye başladı."

"Ambulansa füze atıldı"

"Ancak, dönüş sırasında, Al-Shifa Hastanesine 1 kilometreden daha uzak olmayan bir mesafede, konvoyun başındaki ambulans (Sağlık Bakanlığı'na ait) doğrudan bir füze tarafından hedef alınmış, bu da ambulansın anında ve doğrudan hasar görmesine, ambulans görevlilerinin ve içindeki yaralıların yaralanmasına neden olmuştur."

Hastane kapısına iki metre kala bir füze daha

PRCS, diğer ambulansların Al Shifa Hastanesi'ne doğru yoluna devam ettiğini ancak bu sırada PRCS'ye ait ambulansın hastayı indirmek için yaklaştığı hastane kapısına iki metre kala tekrar bir füzenin hedefi olduğunu belirtti.

15 sivil hayatını kaybetti

Saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği ve hastane girişinde bulunan 60'tan fazla sivilin ise yaralandığını kaydeden PRCS, sağlık ekiplerinin ve sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının Cenevre Sözleşmeleri'nin ağır bir ihlali olduğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

"Defalarca tahliye çağrısında bulunduk"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise ambulans konvoyu saldırısıyla ilgili dün yaptığı açıklamada, ambulanslardan birinin Hamas tarafından kullanıldığını ileri sürerek bir IDF uçağının, ambulansın içinde faaliyet gösteren Hamas'ı vurduğunu belirtti.

IDF açıklamasında, "Gazze'deki bu bölgenin bir savaş bölgesi olduğunu vurguluyoruz. Sivillere defalarca kendi güvenlikleri için güneye doğru tahliye çağrısında bulunulmuştur."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)