Pentagon, Cibaliye saldırısı için İsrail’den açıklama istedi ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik saldırı nedeniyle İsrail'den açıklama talep ettiğini duyurdu.

AA

İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı 3 kez üst üste vurdu...

Savaş suçu sayılmasına rağmen mülteci kampını vuran ve binlerce masumun ölümüne neden olan İsrail'den Pentagon açıklama istedi.

Yetkili, Pentagon’un ayrıca İsrail’den, “sivillerin zarar görmemesini sağlamak için çaba sarf etmesini” istediğini söyledi.

Saldırılar devam ederse İsrail'e ceza gelebilir

Politico’ya açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili bir üyesi de ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı’na yapılan saldırının ardından İsrail hükümetiyle özel görüşmelerde, saldırıları yavaşlatmaları konusunda baskı yaptığını dile getirdi.

Temsilciler Meclisi üyesi, Demokratların, saldırıların devam etmesi durumunda İsrail’i cezalandırmak için bazı önlemleri tartıştığını ve gerektiğinde belli mekanizmaların devreye konulabileceğini sözlerine ekledi.

"Sivillerin korunması ilişkin yükümlülükler..."

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder de perşembe günü basına yaptığı açıklamada, "İsrail de dahil olmak üzere ortaklara, askeri yardım sağladığımızda bu desteğin, savaş hukuku ve sivillerin korunmasıyla ilgili yükümlülükler de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak kullanılması gerektiğini açıkça belirtiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)