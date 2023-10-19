İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdı İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı.

İHA İsrail'in Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'de başlattığı sivil katliam 12. günün doldururken, İsrail ordusu geniş çaplı bir kara harekatıyla sivil nüfusu Gazze'den Mısır'a sürmeyi planlıyor. İsrail'in katliamlarına tüm dünyadan tepkiler artarak devam ederken, tepkilerin tehdit olarak görüldüğü ülkelerdeki İsrailli diplomatlar geri çağrılıyor. Türkiye'deki diplomatlara "dönün" çağrısı İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi. Her yönüyle kapsamlı ve faydalı bir kitap: İsrail Ortadoğu ve Amerika İsrail'in Gazze katliamında 13. gün! Ölü sayısı 4 bine dayandı Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)