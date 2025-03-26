İsrail ve Yunanistan'da F-35 alarmı: Başbakanlar bir araya geliyor

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Türkiye'nin diplomasi faaliyetleri iki ülkeyi harekete geçirdi...

İki Yunan kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü Kudüs'te bir araya gelecek.

2 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

Kaynaklardan biri, görüşmelerin gündeminin kapsamlı olmasının beklendiğini söyledi.

İki lider en son 2023 yılında İsrail'de bir araya gelmişti.

Yunanistan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve ateşkes anlaşmalarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL'DE F-35 ENDİŞESİ

ABD'nin Türkiye'ye olası F-35 satışının İsrail'de yarattığı endişe dünyanın gündemine oturmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Netanyahu ile Washington'da yaptığı son görüşmede F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmasının söz konusu olmadığı konusunda güvence verdiği iddia edildi.

Daha sonra ABD başkanının konuyu inceleme niyetini açıklaması İsrail'i şaşırttı.

Pazar günü liderlerin savaş, dış ilişkiler ve ikili ilişkileri ele almaları bekleniyor.

YUNANİSTAN'IN GAZZE TUTUMU

Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz ve sürekli insani yardım akışının bir öncelik olmaya devam ettiğini belirten Yunanistan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceğini savunuyor.

Yunanistan'daki hastaneler de Gazze'den tıbbi bakıma muhtaç çocukları kabul etti.

İSRAİL'E KADAR UZANAN KABLOLAR

Yunan elektrik şebekesi operatörü IPTO, Avrupa'daki iletim ağlarını Kıbrıs'a bağlayacak olan Great Sea Interconnector (GSI) kablosunu inşa ediyor. Kablo daha sonra Akdeniz üzerinden İsrail'e kadar uzanacak.

Yunanistan bu ay, projenin mali ve jeopolitik kaygılar nedeniyle durduğuna dair basında çıkan haberleri reddetti ve planlanan bağlantıya olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.