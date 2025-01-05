İsrail yine sivilleri hedef aldı: 5 Filistinli yaşamını yitirdi

AA

Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, yine sivil yerleşim yerine saldırdı. Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki bir yerleşim birimine hava saldırısı düzenlediği ve yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, enkazdan, hayatını kaybeden 5 Filistinlinin ve çok sayıda yaralının cesedinin çıkarılabildiği ifade edilerek 10 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Hamas ile İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da dolaylı ateşkes müzakerelerine yeniden başladığına işaret edilen açıklamada, İsrail’in müzakerelere rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını şiddetle yürüttüğü kaydedildi.

Hamas, dün, Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ile Gazze Şeridi’nde ateşkes için yeniden dolaylı müzakerelerin başladığını açıklamıştı.

7 EKİM 2023 SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 717 Filistinli öldü, 108 bin 856 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 836 Filistinli hayatını kaybetti.