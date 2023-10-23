İsrail'de anket... Seçmen savaştan Netanyahu'yu sorumlu tutuyor! İsrail'de yapılan bir ankete göre seçmenlerin yüzde 75'i, 7 Ekim'de başlayan süreçten Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutarken, yüzde 66'lık kesim ise Başbakan'dan istifa etmesini istiyor.

AA

İsrail dünyanın gözünün önünde Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor.

ABD ve Batı devletlerini büyük ölçüde arkasına alan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki savaş kabinesi, ablukaya aldığı Gazze'ye bomba yağdırıyor.

5 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği bu saldırılar vicdan sahibi tüm insanların tepkisini çekti. Bu tepki İsrail iç kamuoyunda da hakim.

İsrail'de Netanyahu anketi

7 Ekim'de Filistin tarafından yapılan saldırıda ölen İsraillilerin ve sonrasında çıkan savaşın sorumlusu, İsrail halkına göre Netanyahu...

Bu kapsamda İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 1442 kişinin katıldığı bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.

"Güvenlik açığının sorumlusu Netanyahu"

Söz konusu araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 75'i, 7 Ekim'de Gazze'den gelen saldırılarda yaşanan İsrail'deki güvenlik açığından Başbakan Netanyahu'nun sorumlu olduğuna inanıyor.

Yüzde 66 Netanyahu'nun istifasını istiyor

Ankete katılanların yüzde 66'sı savaşın ardından Netanyahu'nun istifasını isterken, yüzde 64'ü savaştan sonra İsrail Meclisi'nin feshedilmesini ve genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor.

Kendi seçmeni de sandığa gitmek istiyor

Önceki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'a oy verdiğini belirtenlerin yüzde 45'i de savaşın hemen ardından seçimlerin yapılmasını istiyor.

Yedioth Ahronoth gazetesi, bugün yayınlanan bir haberinde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki güncel gelişmeler konusunda Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi yaşandığını yazmıştı.

Haaretz gazetesinde dün çıkan haberde de Netanyahu'nun 7 Ekim'deki saldırıların tahmin edilememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)