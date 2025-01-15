İsrail'den Batı Şeria'ya hava saldırısı

AA & Ensonhaber

İsrail'in Hamas ile Gazze'de ateşkes üzerine anlaşmasının duyurulurken, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlendi.

5 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, saldırının bilançosuna dair bilgi paylaşıldı. Açıklamada, bombardımanda yaşamını yitiren 5 Filistinlinin cenazelerinin Cenin Devlet Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

İsrail’in Cenin’e yönelik düzenlediği bu saldırı, bölgede artan gerilimlerin yeni bir örneği olarak dikkat çekiyor. Saldırının ardından yerel kaynaklar, kampın yoğun bir şekilde hedef alındığını ve can kaybının yanı sıra maddi hasarın da meydana geldiğini bildirdi.

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