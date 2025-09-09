Doha'da patlama sesleri: İsrail müzakereler sırasında Hamas'ı hedef aldı AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre; Katar'ın başkenti Doha'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

Doha'da patlama sesleri... Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. HAMAS YÖNETİCİLERİ HEDEF ALINDI Axios haber ajansının üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, Doha'daki patlamaların, üst düzey Hamas yöneticilerine yönelik İsrail'in suikast saldırısı olduğunu bildirdi. İsrail ordu radyosu, yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenlemeye çalıştı. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi. Açıklamada, saldırının gerçekleştiği yer belirtilmedi. MÜZAKERE HEYETİ TOPLANTIDAYKEN SALDIRIYA UĞRADI Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırıda, toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. Heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes için ilettiği teklifi tartışırken vurulduğu belirtildi. İsrail basını, bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığını aktardı. "TRUMP SALDIRIYA ONAY VERDİ" İsrail, ABD'yi saldırıdan önce bilgilendirdi. İsrail Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı için onay verdiğini duyurdu. KATAR'DAN KINAMA MESAJI GELDİ Katar, saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, bunun tüm uluslararası hukuka aykırı bir şiddet eylemi olduğu belirtildi. Açıklamada, "İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz" denildi.

