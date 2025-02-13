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Haber Merkezi

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor.

İsrail'deki araştırma merkezlerinden Alma Enstitüsü, İsrail'in Türkiye'den stratejik tehditle karşı karşıya olduğuna ilişkin geniş bir rapor paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu füze geliştirme programına vurgu yapılırken İsrail'in güvenliğini tehlike olduğunun altı çizildi.

Raporda yer alan ifadelere göre İsrail, Türkiye'den gelen ve giderek artan stratejik bir tehdit ile karşı karşıya.

Türkiye'nin doğrudan ve dolaylı askeri kapasitelerini geliştirmesi İsrail'in güvenliğini etkileyebilecek potansiyel olarak değerlendirdi, bu tehditler de ikiye ayrıldı.

"İSRAİL FÜZENİN HEDEFİNE GİRDİ"

Doğrudan tehditler kısmında Erdoğan'ın Türkiye'nin 2 bin kilometreye kadar menzile sahip balistik füzeler geliştirdiğini duyurmasına vurgu yapıldı.

Bu durumun İsrail'in bu füzelerin hedef alanında olduğu belirtildi.

Suriye'de gerçekleşen devrimin de İsrail'e Türkiye tehdidini yaklaştırdığı ifade edildi.

OSMANLI ETKİSİNİ CANLANDIRMA VİZYONU

Alma Enstitüsü'nün değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: