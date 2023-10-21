İsrail Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına onay verdi Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı saat 10.00'da açılacak. Sınır kapısının açılmasıyla birlikte, Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden gönderilen yardımlar Gazze halkına ulaşacak.

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İsrail, Hamas güçlerinin başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından savaş durumuna geçti.

Savaş durumuna geçtikten sonra Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, binlerce masumun ölümüne neden oldu.

Hastane bombalayan ve Gazze'yi adeta abluka altına alan İsrail, ihtiyaçların karşılanmasına da müsaade etmiyor.

Su, yemek, ilaç ve yakıt ihtiyacı olan Gazze'ye yardım ulaştırmak isteyen ülkeler için ise Mısır devreye girdi.

Bu kapsamda Mısır, Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açtı. Ancak İsrail, yardımların geçişine izin vermedi.

Mısır'dan açıklama geldi

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı’nın mevcut durumu ve Gazze’ye gönderilmesi planlanan insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

İsrail-Filistin arasındaki gerilimin başladığı günden bu yana Mısır’ın Batı medyası tarafından hedef alındığını belirten Ebu Zeyd, şunları kaydetti:

"(Batı medyası) Tehcir senaryosunu teşvik ediyor. İsrail, sınır kapısını (Filistin tarafı) 4 kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır’ı sorumlu tutuyor."

"İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor"

Ebu Zeyd, "Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor. Bugün de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesinin sorumluluğu Mısır’a yükleniyor. Sınır kapısı açık, Mısır onların tahliye edilememesinden sorumlu değil." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire’nin ev sahipliğinde 21 Ekim’de düzenlenmesi planlanan "Kahire Barış Zivesi"ne işaret eden Ebu Zeyd, doğru yola ulaşmak için yarınki zirvenin fırsat olduğunu kaydetti.

ABD Büyükelçiliği: Refah Sınır Kapısı açılacak

Yaşanan bu gelişmelerin ardından tepki toplayan İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı açacağı öğrenildi.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Refah Sınır Kapısı, yerel saat ile saat 10.00'da açılacak.

ABD'li esirlerin bırakılması sonuç verdi

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtti.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

Anne - kız İsrail'e ulaştı

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'li esirin (anne ve kızı) İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın bugün serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan iki esiri Gazze sınırında karşıladığı ve ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

Biden tarih vermişti

Biden, “İsrailli yetkililerden ve Mısır Cumhurbaşkanı’ndan geçişin açık olacağına dair taahhüt aldım” dedi.

Sınıra giden yolun kötü durumda olduğunu ve asfaltlanması gerektiğini belirten Biden, “Refah Sınır Kapısı’ndan 24 ile 48 saat içinde 20 kamyonun geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.