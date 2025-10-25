İsrail'in Gazze'deki saldırılarının neden olduğu ekonomik zarar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında hayatlarına yitirenler ve açlıktan hayata tutunamayanların acısı hiç dinmiyor.

Saldırılarda bugüne kadar yaklaşık 68 bin Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu süreçte Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nin 61 milyon ton enkazla kaplandığını belirtti.

MİLYONLARCA DOLARLIK KAYIP

Gazze’de 8 Ekim 2023’ten bu yana soykırımını sürdüren İsrail'in ise askeri kayıpların yanı sıra turizm, teknoloji ve savunma sektörlerinde milyarlarca dolarlık kayıplar yaşadığı belirtiliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARININ EKONOMİK FATURASI AĞIRLAŞTI

7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırıları, Gazze’de büyük bir yıkıma ve ekonomik felakete yol açtı.

Gazze’nin yeniden inşası için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken, bölgede 61 milyon ton enkaz kaldırılmayı bekliyor. Binaların yüzde 92’si ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Tarım sektörü de ağır darbe aldı. Altyapının neredeyse tamamının zarar gördüğü bölgede, tarımsal kaybın 2,8 milyar dolar olduğu açıklandı.

SALDIRILARIN İSRAİL'E MALİYETİ 88,5 MİLYAR DOLAR

İsrail açısından da saldırıların ekonomik faturası büyüyor. Ülkenin askeri operasyonlara harcadığı miktar 88,5 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, ülke milli gelirinin yaklaşık yüzde 16’sına denk geliyor.

İsrail’in askeri harcamaları 2024’te yüzde 65 artarak 46,5 milyar dolara çıktı.

Askeri harcamaların GSYH içindeki payı 2022’de yüzde 4,4 iken 2024’te yüzde 8,8’e yükseldi.

Kamu borcunun GSYH’ye oranı da 2022’de yüzde 58’den 2025’te yüzde 70’e çıktı.

Ekonomik büyüme oranı ise 2024’te yüzde 6,3’ten yüzde 0,9’a geriledi.