İsrail'in katliamı sürüyor: Gazze'de can kaybı 34 bin 356'ya çıktı İsrail ordusunun 203 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 51 artarak 34 bin 356'ya yükseldi.

AA

Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor.

İsrail ordusunun sistematik olarak sürdürdüğü saldırılarda ilk hedef, kadınlar ve çocuklar oluyor.

Sivil halkın üzerine bomba yağdıran İsrail, ateşkes çağrılarına da aldırış etmiyor.

Son duruma ilişkin bilgi verildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 51 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 75 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 34 bin 356'ya çıktı

İsrail'in 203 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 356'ya, yaralı sayısının da 77 bin 368'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)