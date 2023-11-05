İsrail'in saldırılarında Gazze'de 40 bin konut tamamen yıkıldı İsrail'in 30 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde saldırılar sonucu 40 bin konut tamamen yıkıldı, 220 bin konut ve 88 hükümet binası zarar gördü.

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AA

7 Ekim sabahı İsrail - Filistin arasında başlayan çatışmalar, 30. gününde devam ediyor...

Filistin kanadından gelen roket atışları sonrası savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı.

Savaş suçu işleyen ve tüm dünyadan tepki çekmesine rağmen durmayan İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

Gazze harabeye döndü

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi, İsrail'in saldırıları sonucu harabeye döndü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle yıkımın boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

Kamu binaları yerle bir oldu

İsrail saldırılarında 55 cami, 3 üniversite, 3 kilise ve Vakıflar Bakanlığına bağlı 3 binanın yıkıldığı bilgisini veren Maruf, 16 hastane, 32 sağlık ocağı, 27 ambulans ve 105 sağlık merkezinin zarar gördüğünü kaydetti.

40 bin konut tamamen yıkıldı

Maruf, saldırılar nedeniyle 40 bin konutun tamamen yıkıldığını, 220 bin konut ve 88 hükümet binasının zarar gördüğünü ya da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

220 okul vuruldu

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun 220 okulu vurduğunu ve bunlardan 60'ının tamamen hizmet dışı kaldığını belirtti.

Blinken'ın ziyaretiyle eş zamanlı olarak İsrail'in saldırganlığı arttı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye ziyaretiyle eş zamanlı olarak İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye yönelik saldırganlığını artırdığına dikkati çeken Maruf, İsrail güçlerinin katliamlar gerçekleştirerek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde hayatı, tümüyle ortadan kaldırmaya çalıştığını dile getirdi.

Maruf ayrıca İsrail'in daha fazla hastaneyi hedef almak istediği konusunda uyarıda bulunarak, masum canların kurtarılması için acilen hastanelere yakıt girmesi çağrısı yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)