İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 603'e yükseldi

AA

Dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık suçu işleniyor.

Bir yıldan fazla süredir İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin Gazze Şeridi'ne bomba yağdırıyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 401 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 51 kişinin hayatını kaybettiği, 164 kişinin yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI 43 BİN 603'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 603'e, yaralı sayısı da 102 bin 929'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.