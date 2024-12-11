Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Gazze'de binlerce masumu öldüren ve akabinde de savaşı Orta Doğu'ya yaymak isteyen İsrail, Baas rejiminin devrilmesini kendisi açısından fırsata çevirmeye çalışıyor.

İsrail, hava savunma sistemlerini ve kimyasal silah üretme kapasitesini yok etmek için pazar gününden beri Suriye’yi ağır bir bombardıman altına aldı.

Bununla kalmadı...

İsrail ayrıca, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kentini işgal etti ve bölgeye ağır tanklarla geldi.

ŞAM'A 25 KİLOMETRE KALDI

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, dün Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İSRAİL, KUNEYTRA SOKAKLARINDA MEVZİLENDİ

Sahadaki AA ekiplerinin kaydettiği çekimlerde, Kuneytra sokaklarında mevzilenen İsrail tankları görülmeye başlandı.

"320 STRATEJİK HEDEFE HAVA SALDIRISI"

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

VURULAN HEDEFLER AÇIKLANDI

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.

HENDEK KAZILDI

İsrail'in Suriye sınırında büyük bir hendek kazdığı ve silah depoları olduğunu iddia ettikleri yerleri de imha ettiği yerel kanallar tarafından bildirildi.

İSRAİL'DEN BM'YE MEKTUP

İsrail'in BM'ye sunduğu mektupta ise "Suriye'deki silahlı gruplar arasındaki çatışmaya müdahil değiliz, eylemlerimiz sadece güvenliğimizi koruma odaklı" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

İsrail'in Suriye topraklarında ilerleyişini sürdürmesinin ardından Dışişleri'nden sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerini kınadı.

Yapılan açıklamada, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." denilirken devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"İŞGALCİ ZİHNİYET"

Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.



Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz.

İSRAİL VE SURİYE ARASINDAKİ GELİŞMELER

İsrail ordusundan saldırılar öncesi yapılan açıklamada, İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yapılmıştı.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Ordu, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye ile arasındaki tampon bölgeye 8 Aralık'ta kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.