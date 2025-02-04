'İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar' iddiasına DMM'den yanıt

Haber Merkezi

“İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar” şeklindeki iddialar sosyal medya hesaplarından yayınlanarak kısa sürede tartışma konusu oldu.

İddialar sonrası tepki sesleri yükselirken T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamasında DMM, iddiaları yalanlayarak, UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetlerinin yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütüldüğün bildirdi.

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"SARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YERLİ BİR FİRMAYLA ANLAŞMAYA VARMIŞTIR"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar” iddiası doğru değildir.



Bu sistem için İsrail ve Kanada menşeili ekipmanların kullanılması kesinlikle söz konusu değildir. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sistem ekipmanlarının temini konusunda İstanbul Bilişim Vadisinde bulunan yerli bir firmayla anlaşmaya varmıştır.

"YAZILIM GELİŞTİRMELERİ TÜRK HENDİSLER TARAFINDAN YAPILMAKTADIR"

UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetleri yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir.



UTTS’de kullanılan donanımla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakta olup, yazılım geliştirmeleri Türk mühendisler tarafından yapılmaktadır.



Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

NE OLMUŞTU

Bazı sosyal medya hesaplarından “İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar” şeklinde iddialar ortaya atılmıştı.

İddialar sonrası kullanıcılar İsrail firmasının tercih edilmesine tepki göstererek yetkililerden bir açıklama istemişti.