İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024’te, DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 3’ü polis 6 kişi de yaralanmıştı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Ayten Öztürk'ün, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayten Öztürk ve avukatları hazır bulundu.

"RASTGELE BENİ DE GÖZALTINA ALDILAR, YALAN YANLIŞ İFADELERLE HALA BURADAYIM’’

Duruşmada savunma yapan sanık Öztürk, şöyle konuştu:

Aylardır neden tutukluyum diye sormak istiyorum. Ev hapsindeyken kolumda kelepçeli vaziyette evime baskın yapılarak gözaltına alındım. Evimde tek bir suç unsuruna rastlanmadı. Mafya çetelerine hiçbir uygulama yapılmazken, bana büyük bir muamele uygulanıyor. Benim yaptığım tek şey uğradığım işkenceleri ve haksızlıkları dile getirmekti ve sonucu böyle oldu.



Bir taciz olayı yaşandığında olayı kaldırımda izlediğim gerekçesiyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştım. Bu olay üzerine Çağlayan'da yaşanan olayda rastgele beni de gözaltına aldılar. Yalan yanlış ifadelerle hala bu durumdayım.



Üzerime atılı suçlamalar altı boş, asılsız suçlardır. Pınar Birkoç'u tanımıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.