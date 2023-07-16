İstanbul-Ankara Otoyolu'nda 6 günlük çalışma başlıyor Üstyapı onarım çalışmaları bugün itibarıyla başlarken bu süreçte trafiğin diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanacağı açıklandı. Çalışma, 21 Temmuz tarihinde sona erecek.

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Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar başlıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü üstyapı onarım çalışması başlattı.

Çalışma, Ankara-İstanbul Otoyolunun Gümüşova- Gölyaka kavşağı arasında olacak.

"Trafik diğer istikametten çift yönlü sağlanmaktadır"

Yapılan açıklamada, şu cümleler kullanıldı;

Anadolu Otoyolu’nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 Km: 12+270 - Km: 15+150 arası Ankara istikametinde çalışmalar devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

21 Temmuz'da trafik normale dönecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını ve yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiğini kaydederek, trafiğin normale dönüşü için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğunu bildirdi.