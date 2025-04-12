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İHA

Megakent İstanbul'da ulaşım her geçen gün daha da içinden çıkılmaz hale geliyor.

Çözüm bekleyen ulaşım sorunlarına, her gün bir yenisi ekleniyor...

Arızalar, aksaklıklar derken bu kez metrobüs hattında bir kaza meydana geldi.

ÖNÜNDEKİ METROBÜSE ÇARPTI

Avcılar’daki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yaşanan kazada, Söğütlüçeşme yönünde seyreden bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

10 YARALI

Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde müdahale ediliyor.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Kazanın bulunduğu metrobüsten hafif yaralı olarak çıkan yaşlı bir kadın, "Ne olduğunu anlayamadık, bir anda öndeki metrobüse çarptı" diye konuştu.

Kazanın olduğu bölgede trafikte metrelerce araç kuyruğu oluştu.