İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı arttı

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Türkiye genelinde yaşanan kuraklık metropoller için önemli bir sorun haline geliyor..

Ancak, İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar en çok barajlara yaradı.

İstanbul barajlarının doluluk verileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından açıklandı.

YÜZDE 82.19'A YÜKSELDİ

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 13 Nisan itibariyle yüzde 82,19’a yükseldi.

Verilere göre, en yüksek su seviyesi yüzde 98,37 ile Kazandere Barajı olurken, en düşük su seviyesi yüzde 58,88 ile Sazlıdere Barajı’nda ölçüldü.

Öte yandan İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajındaki su seviyesi yüzde 65,15 olarak kayıtlara geçti.

DOLULUK ORANLARI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları ise şu şekilde;

- Ömerli yüzde 94,54

- Darlık yüzde 80,44

- Elmalı yüzde 96,04

- Terkos yüzde 81,.37

- Alibey yüzde 65,15

- Büyükçekmece yüzde 75,47

- Sazlıdere yüzde 58,88

- Istrancalar yüzde 97,56

- Kazandere yüzde 98,37

- Pabuçdere Barajı yüzde 96,98.