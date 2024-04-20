İstanbul barajlarında son durum: Yüzde 80'i geçti İSKİ verilerine göre, son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı 20 Nisan itibarıyla yüzde 80,71 seviyelerine kadar yükseldi.

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İstanbul yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Uzmanlar tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor.

Yağışların en büyük etkisi ise yaz sezonu öncesi barajlar yarıyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yaz sıcaklık rekorlarının kırılmasıyla gözler bu yıla çevrildi ve yaz aylarında yine yüksek sıcaklıkların beklendiği belirtildi.

Yüzde 80'in üzerine çıktı

Kuraklık sinyalleri verilirken, yağışlar İstanbul barajlarını doldurdu, taşırdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Nisan itibarıyla doluluk oranı yüzde 80,71 oldu.

Doluluk oranları

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 47,06, Terkos'ta yüzde 86, Sazlıdere'de yüzde 60,19, Alibey'de yüzde 65,05, Büyükçekmece'de yüzde 76,03, Ömerli'de yüzde 91,9 Darlık'ta yüzde 85,07, Elmalı'da yüzde 88,12, Pabuçdere'de yüzde 70,33 ve Kazandere'de yüzde 71,21 olarak kaydedildi.

Son 9 yılda barajlardaki doluluk

İSKİ istatistiklerine göre, 20 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 87,16, 2017'de yüzde 89,63, 2018'de yüzde 89,61, 2019'da yüzde 94,11, 2020'de yüzde 63,99, 2021'de yüzde 66,84, 2022'de yüzde 88,63, 2023'te yüzde 37,02 iken, bugünkü oran yüzde 80,71 olarak kayıtlara geçti.