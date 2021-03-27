İstanbul, Bayburt, Mersin ve Tunceli'nin milletvekili sayısı değişti

YSK, İstanbul ve Bayburt'tan 1 vekil sayısı düşürürken; Mersin ve Tunceli'nin vekil sayıları 1 arttı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeniden düzenlediği 2020 nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayıları Resmi Gazete’de yayınladı.

Yayınlanan karara göre 4 ilde vekil sayısında değişikliğe gidildi.

İstanbul ile Bayburt'un milletvekili sayısı azalırken, Mersin ve Tunceli'nin ise milletvekili sayısı arttı.

Buna göre, geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul’un milletvekili sayısı 98’den 97’ye geriledi.

Milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise Bayburt oldu. Bayburt’un milletvekili sayısı 2’den 1’e düştü.

Mersin ve Tunceli’nin ise milletvekili sayıları arttı. Mersin’in milletvekili sayısı 12’den 13’e, Tunceli’nin milletvekili sayısı ise 1’den 2’ye yükseldi.

DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE DEĞİŞİM OLMADI

Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı.

Açıklanan 2020 nüfus bilgilerine göre, İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana 15 ve Konya 15 milletvekili çıkarabiliyor.

KARARLAR ADRESE KAYITLI NÜFUS SİSTEMİNE GÖRE ALINDI

YSK, Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’ın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilere dayanarak alındığını belirtti.

Ayrıca, buna göre Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3 ve İzmir 2 seçim çevresine bölündü.