İstanbul Beşiktaş'ta bir taksici taksimetre açmadan müşterilerden 200 lira istedi İstanbul Beşiktaş'ta bir taksici aracına aldığı müşterilere gidecekleri yer için 200 lira para istedi. Taksimetreyi açmadan yolculuk yapmak isteyen taksici daha sonra müşterilere, "İşim var gidemiyorum" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbullunun çilesi bitmiyor. Megakentin en büyük sorunlarından biri de taksiciler... Yaşanan taksi krizlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Taksimetre açmadan müşterilerden 200 lira istedi Önceki gece Beşiktaş Ortaköy'de iki kadın eve gitmek için taksiyi durdurdu. İddiaya göre 34 TFD 67 plakalı taksinin şoförü araca binen kişilere taksimetreyi açmadan 200 liraya götüreceğini söyledi. Bu durum üzerine cep telefonuyla şoförü kayda almaya başlayan kadınlar taksiciyle tartıştı. "İşim var gidemiyorum" Müşteriler, "Taksimetreyi açmak zorundasın, taksimetreyi açacaksan bizi eve götür. Açmayacaksan biz ineceğiz" dedi. Bunun üzerine taksi şoförü pişkin tavırlarla, "İşim var gidemiyorum" yanıtını verdi. İki kadın daha sonra, "Şikayet edeceğiz seni" diyerek araçtan inerken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.