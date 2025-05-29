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AA

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, saat 08.00'de çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

Transit gemi trafiği, yüzer doğalgaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'nin geçişi sebebiyle, askıya alındı.

1 YILIN ARDINDAN GÖREV YERİNE ULAŞACAK

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek, Filyos Limanı'na doğru yola çıktı.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, Karadeniz'deki 20 yıllık görevi için 1 yıl sonra görev yerine ulaşacak.

PLATFORMUN PERSONEL KAPASİTESİ 140 KİŞİ

Platformun maksimum doğalgaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun personel kapasitesi 140 kişi.

GAZ İLETİM HATTI 161 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak.

Platformda işlenen doğalgaz, bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

1 HAZİRAN'DA FİLYOS LİMANI'NDA OLACAK

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bulunan bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı.

İstanbul Boğaz'ını geçişi yaklaşık 11 saat sürecek platformun, 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

DOĞALGAZ ÜRETİMİ 2 KATINA ÇIKACAK

2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğalgaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak.

Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak.