İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli: Geçişler çift yönlü askıya alındı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığını bildirdi.

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AA

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

İstanbul'da etkili sis

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde yoğun şekilde etkisini gösteriyor.

Özellikle Boğaz çevresinde görüş mesafesini düşüren sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında da kısmı etkili oluyor.

İstanbul genelinde görüş mesafesi kısaldı

Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de yer yer etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Şehir Hatları seferlerinde herhangi bir iptal yapılmazken, İstanbul Trafik uygulamasına göre saat 09.05 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)