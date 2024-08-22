İstanbul Boğazı'nda ormanlık alanda kaçak villa inşaatı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de İBB'nin yetki alanındaki ormanlık arazi içinde kaçak villa inşaatı için harekete geçti.

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Haber Merkezi

İstanbul'un en kıymetli bölgesi eşsiz güzelliğe sahip boğazı.

Haliyle bu doğal güzellikle bezeli bölge, kaçak yapı girişimlerinin de en sık yaşandığı bölge...

Şu sıralar Boğaz'dan geçenlerin dikkatini ormanlık alanda bir inşaat çekiyor.

ÇEVRE BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Üsküdar ilçesi Vaniköy sırtlarında ormanlık alanda devam eden villa inşaatının ise kaçak olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetki alanındaki bölgede devam eden kaçak inşaat için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul İl Müdürlüğü, Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cezai işlem için ilgili kurumlara uyarı yazısı gönderildiğini belirtti.

UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Batur, "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

EKİPLER İNCELEME İÇİN İNŞAAT ALANINDA

Vaniköy'deki inşaat alanına gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şantiyeye alınmadı.

Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yolun açılması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı.

Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek incelemelerine başladı.

Ekiplerin, inşaattaki çalışmaları sürüyor.

Basın mensupları da şantiye alanına alındı.