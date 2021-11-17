İstanbul Boğazı'nı mesken tutan salyangoz avcısı

Dalgıçlık yapan Yücel Akpınar, 27 yıldır İstanbul Boğazı'nda deniz salyongozu avına çıkıyor.

İstanbul Boğazı'nda 27 yıldır deniz salyangozu avlayan dalgıç Yücel Akpınar, deniz suyunun soğumasıyla sezonun son avlarını gerçekleştiriyor.

Mesleği, henüz 16 yaşındayken diğer dalgıçların yanında çalışarak öğrenen Akpınar, o zamandan bugüne denizden salyangoz çıkararak hayatını idame ettiriyor.

Akpınar, İstanbul Boğazı'ndaki salyangoz avını anlattı.

BOĞAZ'IN HER KÖŞESİNİ GEZİYOR

Hava şartlarının uygun olduğu zamanlar her sabah yardımcısıyla birlikte tekneyle açılan Akpınar; Paşabahçe'den Tarabya'ya, Sarıyer'den Anadolu Kavağı'na kadar Boğaz'ın her bir köşesini geziyor.

Tekneye atlayarak yardımcısıyla birlikte denize açılan Akpınar, önce rota belirleyip sahilde tekneyi demirliyor.

EKİPMANLARINI HAZIRLAYIP DALIŞA GEÇİYOR

Deniz altında nefes alabilmek için hortum kullanan Akpınar, gerekli ekipmanları giyiyor ve dalışını gerçekleştiriyor.

Elindeki fileye deniz salyangozlarını dolduran Akpınar, bir süre sonra sudan çıkarak salyangozları teknenin bir köşesine boşaltıyor.

Teknenin rotasını değiştiriyor ve başka bir sahile yanaşıyor. Akpınar, aynı dalışı o sahilde de gerçekleştiriyor.

"KENDİNİ KUMA GÖMEN SALYANGOZLAR NİSANDA YENİDEN AVLANACAK"

Nisan gibi salyangozların yeniden uyanıp kumun üzerine çıktığını, sezon başlayana kadar ise farklı türler avladığını söyleyen Akpınar, denizden çıkardığı salyangozları, kilosu 4 ile 9 TL arasında değişen fiyatlarla fabrikalara satıyor.

Boğaz'da bu işi yapan yüzlerce teknenin sezonun bitmesiyle Ege'ye gittiğini ifade eden Akpınar, şimdilik sadece 3-4 teknenin Boğaz'da kaldığını dile getirdi.

"KABUĞU EVDE SÜS EŞYASI OLARAK KULLANILIYOR"

Deniz salyangozu hakkında bilgi veren Akpınar, "Deniz salyangozunu halk daha çok 'deniz kabuğu' olarak biliyor. Evde süs eşyası olarak ya da kül tablası olarak kullanıyorlar. Aslında deniz salyangozunun içinde et var. Biz bunları denizin dibinden toplayıp fabrikalara veriyoruz. Fabrikalar da bunları işleyip yurt dışına ihraç ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Deniz salyangozunun içindeki etin genelde yurt dışında tüketildiğini belirten Akpınar, bu meslekten yaklaşık 500 teknenin evine ekmek götürdüğünü söyledi.

"SOĞUK HAVALARDA DAHA AZ ÇIKIYOR"

Deniz salyangozunun istilacı bir tür olduğunu aktaran Akpınar, şunları söyledi: "Deniz salyangozu midye avcısıdır, midyeleri bitiriyor. Devlet de salyangoz avcılığını destekliyor. Bir dalışta ne kadar avladığımız mevsime göre yani suyun sıcaklığına göre değişiyor. Mesela bir dalışta ortalama 50 kilogram çıkardığımız da oluyor, 300-400 kilogram çıkardığımız da. Temmuz-eylül arasındaki dönemde bir dalışta 200 kilogram çıkartıyoruz. Soğuk havalarda daha az çıkıyor."