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Haber Merkezi

CHP'li belediyelerde heykel hizmetleri büyük önem arz ediyor.

Öyle ki İstanbullunun onlarca sorunu varken heykel belediyeciliği hız kesmeden sürüyor.

Son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'ndaki İsmet İnönü heykelini bakıma aldı.

HEYKELİN BAKIMI YAPILDI

Etrafı yazılamalarla dolu olan heykelin önce temizliği yapıldı.

Daha sonra da İBB ekipleri tarafından heykelin bakımı yapıldı.

İsmet İnönü Anıtı'na ilişkin temizlenme görüntüleri İBB Miras'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"İSTANBUL'UN MUHAFIZLARI İŞ BAŞINDA"

Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi: