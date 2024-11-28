CHP'li belediyelerde heykel hizmetleri büyük önem arz ediyor.
Öyle ki İstanbullunun onlarca sorunu varken heykel belediyeciliği hız kesmeden sürüyor.
Son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'ndaki İsmet İnönü heykelini bakıma aldı.
HEYKELİN BAKIMI YAPILDI
Etrafı yazılamalarla dolu olan heykelin önce temizliği yapıldı.
Daha sonra da İBB ekipleri tarafından heykelin bakımı yapıldı.
İsmet İnönü Anıtı'na ilişkin temizlenme görüntüleri İBB Miras'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
"İSTANBUL'UN MUHAFIZLARI İŞ BAŞINDA"
Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:
İstanbul'un muhafızları iş başında! İBB Miras, Şişli Miras ve Beşiktaş Miras olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin senedi Lozan Antlaşması’nın mimarı, I. ve II. İnönü Savaşları’nın komutanı İsmet İnönü’yü saygıyla anıyor ve adına yapılan İsmet İnönü Anıtı’na sahip çıkıyoruz.
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