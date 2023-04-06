İstanbul CHP İl binasına saldırı! Valilik açıklama yaptı İstanbul Valiliği CHP İl binası saldırı iddiası hakkında yaptığı açıklamada "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Valiliği CHP İl binasına düzenlenen saldırı hakkkında açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; TEM Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir.

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