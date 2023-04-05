Papatya çayı öneren Meral Akşener öfkelendi! Kürsüdeki mermileri tek tek fırlattı... İyi Parti Grup Toplantısı'nda parti binasına isabet eden kurşun olayı hakkında konuşan Akşener, kürsüsünde bulunan mermileri sağa sola attı.

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Nefeslerin tutulduğu seçim sürecinin son düzlüğünde, İyi Parti’ye isabet eden kurşunlar siyasi gündemin seyrini değiştirdi.

İnşaat bekçisinin silahından çıkan kurşunlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutan Meral Akşener, grup toplantısında ilginç hareketler sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olayla ilgisinin bulunmadığı ortaya çıksa da tutumundan vazgeçmeyen Akşener, özür dilemeyeceğini de vurguladı.

"Özür dileyeceğim öyle mi?"

Akşener, konuya ilişkin şu cümleleri kullandı;

Sonunda Recep Bey çıkmış, benden özür bekliyormuş, çok kırılmış. Recep Bey utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi, hadi oradan. Sakın unutma biz bugünlere öyle kolay gelmedik. Biz bu yola 2015'te koltuk sevdası uğruna sırtını ve aklını tek adama teslim eden bir anlayışa karşı çıktık. Çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından çıktık. Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa girmeden bu kürsüden milletimizin sesi olduk.

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Kürsüden mermi fırlattı

Konuşması sırasında aniden hararetlenen Akşener, kürsüde bulunan mermileri sağa sola fırlatmaya başladı.

"Tüm bunlara, tüm bunlara...Göğüs gereceksiniz söz mü?" cümlelerini tekrar ederek mermileri atmaya devam eden Akşener'in öfkeden adeta gözü döndü.

Meral Akşener, şu cümlelerle devam etti;

Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz. Söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip söz mü? 15 Mayıs günü burada; gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için, 40’dan 40 bin olacaksınız. Söz mü? Türkün Türküsü olacaksınız. Söz mü? Milletin şiiri olacaksınız. Söz mü? Bilge Kağan’ın, Kürşad’ın, Fatih’in torunları, Mustafa Kemal’in çocukları, Türkiye’nin iyi ve cesur evlatları bu millet, 15 Mayıs sabahı; 21 yıldır, kendine biçilen deli gömleğini, yırtıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı; istibdatın çürük zincirlerini, kırıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı; hep bir ağızdan, “Hürriyet!” diye haykıracak. Ve 15 Mayıs’ın şafağında Türkiye, tarih yazacak. Söz mü?

Mermi olayının aslı...

31 Mart tarihinde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığının camlarına kurşun isabet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emriyle kurulan özel ekip, konuyu ince detaylarına kadar araştırmaya başladı.

Akşener, bu süreçte parti binasının kurşunlanmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarken, kısa sürede olayın gerçeği ortaya çıktı.

Olayın, merkez binasının karşısında bulunan inşaatta gerçekleştiği belirlendi.

İnşaatta bekçilik yapan M.E. geç vakitlerde bir grup hırsızın dolaştığını fark etti. Hırsızları korkutmak için önce havaya sıktığını, hırsızların oralı olmaması nedeniyle öfkelenerek D 100 Karayolu istikametine ateşlediğini açıkladı.

D 100 karayolu istikametine ise İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı bulunuyor...

Bir diğer yandan Akşener'in kürsüdeki gerginliği akıllara "papatya çayı" açıklamasını getirdi.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçtiğimiz günlerde "Seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir” demişti.