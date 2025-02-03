İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturmasında medyayı mercek altına aldı

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Medya sektöründe "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada da gözaltına alınmıştı.

Gezi olayları kapsamında hüküm giyen Çiğdem Mater Utku ve firari sanık Memet Ali Alabora ile birlikte, hükümlü Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu, Gezi olaylarının birinci derecede planlayıcıları arasında yer aldığı ifade edilen Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmıştı.

Magazin dünyasını sarsan bu dikkat çekici kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturmasına yönelik çalışmalarını derinleştirdi.

ÇALIŞTIĞI ÜNLÜLER İFADE VERDİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre soruşturma kapsamında aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci’nin de bulunduğu çok sayıda ünlü isim, tanık olarak dinlendi.

BARIM'I KORUDULAR

İfadelerinde, kendilerini Ayşe Barım’ın yönlendirmediğini ve Memet Ali Alabora ile samimiyetlerinin olmadığını söyleyen Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na savcılık, şüpheliyi kayırmaya yönelik gerçeğe aykırı ifade verdikleri gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlattı.

MEDYA YAYINLARI MERCEK ALTINA ALINACAK

Bu süreçte soruşturma sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi.

Savcılık RTÜK’e yazdığı bu yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti

GEZİ PROPAGANDASI YAPAN YAYINLAR İNCELENECEK

Bu sebeple o dönem kamuoyunda gezi parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti.

RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.