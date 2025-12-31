İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı: 2025 Z raporu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terör finansmanına büyük darbe...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan basın açıklamasında, 2025 Z raporu yayınlandı.

Raporda yer verilen detaylara göre, 2025 yılında kentte faaliyet gösteren örgütlerin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi suçlarından yürütülen soruşturmalarda, 584 şüphelinin tutuklandığı, yaklaşık 80,7 milyar lira değerindeki mal varlığına ise el konulduğu ifade edildi.

KANUNA MUHALEFET SUÇLARINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu detaylar yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından ilimiz genelinde faaliyet gösteren muhtelif örgütlerin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında kanun ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 01/01/2025 tarihinden itibaren günümüze kadar toplam bin 773 şüpheliye yönelik etkin tahkikat yürütülmüş, bin 123 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş, 584 şüpheli tutuklanmıştır.

"80 MİLYAR 735 MİLYON TL'YE EL KONULDU"

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık seksen milyar yedi yüz otuz beş milyon altı yüz kırk bin TL (80.735.640.000 TL) değerindeki mal varlığına (taşınır, taşınmaz, şirket payları, hak alacakları vb.) CMK 128 mad. gereğince el konulmuştur.

